Ринс обвини Маркес в липса на уважение към останалите пилоти в MotoGP

Пилотът на Suzuki в MotoGP Алекс Ринс обвини защитаващия титлата си в шампионата Марк Маркес в липса на уважение към конкурентите си. Думите му бяха отражение на сблъсъка им по време на квалификацията за Гран При на Чехия, когато Маркес не позволяваше на Ринс да го изпревари, въпреки че пилотът на Suzuki бе в летяща обиколка. Ринс избута леко мотора на Марк на седмия завой на "Бърно", а по-късно се залепи за него на влизане в питлейна и Маркес го избута с ръка.

Watch what happened between @marcmarquez93 and @Rins42 in Q2 yesterday!

#CzechGP pic.twitter.com/hcFB6IOhbI