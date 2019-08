Елица Василева: Опитът на американките беше основната разлика

Женският национален отбор на България отстъпиха на САЩ след петгеймова битка с 2:3 (25:21, 21:25, 25:21, 20:25, 10:15) във втория двубой на турнира в Шрийвпорт.

Капитанът на България Елица Василева бе лаконична след срещата:

@@@

"Мисля, че разликата беше в четвъртия гейм, след като водехме с 2:1 в резултата. Опитът на нашите съпернички, в сравнение с нашия опит, беше основната разлика."

@@@

GAME OVER says Kelsey Robinson. What a match by both teams!



USA vs Bulgaria Match Stats & Gallery : https://t.co/uIbeycb4Bg



Watch #FIVBOQT Matches: : https://t.co/M7Lg82Xw6G#Tokyo2020 #RoadToTokyo #Volleyball pic.twitter.com/xCRtBnzCtn