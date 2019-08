Иван Петков: Трябва да благодаря на моите състезателки

Националките на България не успяха да повалят домакините на олимпийската квалификация, след като отстъпиха с 2:3 (25:21, 21:25, 25:21, 20:25, 10:15) във втория си мач на турнира в Шрийвпорт, пред близо 3000 зрители в зала "Сенчъри Линк Сентър". Ето какво каза старши треньорът Иван Петков:

„В момента не се чувствам добре. Бяхме много близо, всичко стана заради наглед малки неща. Трябва да работим и да продължаваме да се усъвършенстваме. Бъдещето е пред момичетата, все пак са много млади. Трябва да благодаря на моите състезателки - играха много добър волейбол и в защита, и в нападение. "

