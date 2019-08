Тенис Ник Кирьос и Данил Медведев ще играят за титлата във Вашингтон 04 август 2019 | 10:06 - Обновена 0



копирано



Nick #Kyrgios (n°52) s'est qualifié ce samedi pour la finale du #CitiOpen de #Washington en dominant Stefanos #Tsitsipas (n°6) en trois sets 6-4, 3-6, 7-6 (7) ! Il affrontera Daniil #Medvedev (n°10) , vainqueur de Peter #Gojowczyk (n°122) 6-2, 6-2. #ATP #USOpenSeries pic.twitter.com/EwhyZcLqr8 — Jeu, Set Et Match (@jeu_set_etmatch) August 4, 2019

Намиращият се на 52-ро място в световната ранглиста представител на Австралия има шанс да спечели шестата си титла от турнирите на АТP.



Номер 3 в схемата Даниил Медведев победи лесно с 6:2, 6:2 Петер Гойовчик от Германия. Руснакът, заемащ десето място в световната ранглиста, има четири шампионски трофея в своята кариера до момента. It still astonished me how Nick Kyrgios isn’t Australia’s most loved sportsman. He’s a nation treasure pic.twitter.com/9wNXvZrXPc — BEERBOY (@beerboy182) August 4, 2019 Ник Кирьос и Даниил Медведев се класираха за финала на турнира по тенис във Вашингтон (САЩ). Австралиецът Кириос елиминира лидера в схемата Стефанос Циципас от Гърция след успех с 6:4, 3:6, 7:6 (7). 20-годишният грък изпусна мачбол в тайбрека на третия сет, а Кирьос се поздрави с успеха при втората си възможност.Намиращият се на 52-ро място в световната ранглиста представител на Австралия има шанс да спечели шестата си титла от турнирите на АТP.Номер 3 в схемата Даниил Медведев победи лесно с 6:2, 6:2 Петер Гойовчик от Германия. Руснакът, заемащ десето място в световната ранглиста, има четири шампионски трофея в своята кариера до момента. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 587 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1