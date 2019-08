ММА Лошото момче на ММА Колби Ковингтън с категоричен успех над Лоулър 04 август 2019 | 01:08 - Обновена 0



Dominant. @ColbyCovMMA #UFCNewark pic.twitter.com/pXuoZ9ubtx — UFC (@ufc) August 3, 2019

Дейна Уайт бе обявил още преди основното събитие на галавечерта в Ню Джързи, че Ковингтън ще получи шанс за световната титла, ако победи Лоулър, така че вероятно скоро такава битка ще бъде насрочена. Самият шампион Усман изгледа на живо двубоите в клетката, в компанията на бившия първенец Тайрон Уудли.



Двамата започнаха изключително експлозивно и въпреки че предварително се очакваше, че няма да е добра идея, Ковингтън не се притесняваше дори да инициира тежки размени на крошета. 40 секунди след началото на битката Колби вече бе притиснал Лоулър до оградата, но бившият шампион се справяше отлично със защитата и не позволяваше тейкдаун.

Nope. pic.twitter.com/QrRnWUppYL — UFC (@ufc) August 3, 2019

В 3:36 минута преди края повалянето бе осъществено, а Лоулър побърза да се изправи, макар отново да бе притиснат до оградата. Той успя да вкара коварен десен лакът в главата на противника си, а Ковингтън продължи да преследва тейкдаун и дори мина зад гърба му. Опитите за душене не се оказаха успешни, а Колби пробва риър-некед-чоук първо с дясна, а после и с лява ръка.



Лоулър демонстрира отлично спокойствие в тези минути и изглеждаше, че изобщо не се притеснява да стои в тази защитна позиция, като притискаше брадичката си надолу и не позволяваше затегнато душене. 1 минута преди края Лоулър се изплъзна и двамата подновиха боя в стойка. Не след дълго обаче Колби отново препъна противника и опита да обработи врата му, а Лоулър демонстрира леки признаци на умора.



В самото начало на втория рунд Ковингтън отново пренесе боя на земя и притисна до оградата опонента си. Лоулър се изплъзна, но не беше особено свеж в стойка и не притесняваше със страйкинг досегашния междинен шампион в категорията. Смяната от в стойка до земя продължаваше, а това изпиваше от силите на защитаващия се по-възрастен Лоулър. Ковингтън бе по-активният и в пускането на удари, а Роби дори не пробваше да опонира, вероятно търсейки нокаутиращо кроше. Лоулър работеше с много отклони и се опазваше от поражения при страйкинга, но вероятно изоставаше с 0-2 в рундовете по убедителен начин.



След няколко кратки тейкдауна двамата най-накрая направиха размени в стойка, като Лоулър записа две-три добри крошета, преди отново да бъде притиснат до оградата. Ъперкът и коляно в целта от Лоулър пък накараха съперника му да диша по-тежко, като двамата продължиха с размените, макар само Колби да разнообразяваше с кикове. Дясно кроше разклати Ковингтън, след което той опита да залага отново на по-голям брой опити за крошета и прави за сметка на сила. Рундът бе първият равностоен в срещата.

Colby’s pace at #UFCNewark was insane...you can’t hate on that performance even though you may hate on the man. pic.twitter.com/QMxPu5VhNB — Michael Morgan (@mikewhoatv) August 3, 2019

Размените на крошета продължиха и в четвъртия рунд, като Ковингтън този път не бързаше да търси тейкдаун. Защитата на Лоулър ставаше все по-неглижирана, а Колби продължаваше да залага на повече брой бързи и прави удари, разчитайки на натрупването им. Ръцете на Лоулър стояха все по ниско и той ставаше лесна плячка дори за ъперкъти, макар да продължаваше да се справя със защитата от тейкдаун. Статистиката показа, че за 4 рунда Лоулър е понесъл 149 удара в главата!

Colby Covington def. Robbie Lawler via Unanimous Decision (50-44, 50-45 x2) to win the #UFCNewark main event! #UFC #MMA pic.twitter.com/bS9Xs5pmrI — MMA On Point (@OnPointMMA) August 3, 2019

