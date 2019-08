ММА Бърза гилотина реши битката на ветераните в UFC 04 август 2019 | 00:16 - Обновена 1



THAT WAS EVERYTHING WE EXPECTED AND IT ONLY TOOK SECONDS!@JimMiller_155 #UFCNewark pic.twitter.com/BRHjEzF3dA — UFC (@ufc) August 3, 2019

Топ реферът Хърб Дийн отново трябваше да преценява дали даден боец е задушен в безсъзнание, като този път се справи доста по-успешно от предишния сблъсък, който реферира на галавечерта в Ню Джързи. Дийн два пъти провери дали ръката на приклещения Гуида мърда, след което маркира събмишъна в полза на Милър, който в кариерата си е записвал победи с шест различни техники.



Милър демонстрира добра брадичка и равновесие, за да не падне след мощното дясно кроше на Гуида, след което той самият нанесе мощно кроше и осъществи безупречна гилотина. A tradition unlike any other .. @ClayGuida #UFCNewark pic.twitter.com/9bH2iimOUr — UFC (@ufc) August 3, 2019 Милър е номер 1 с вече 16 победи в историята на леката категория в UFC, както и на четвърто с 19 в UFC изобщо. Въпреки че двамата ветерани направиха шоу за феновете, спорно е доколко битката им ще има някакво значение за бъдещето на дивизията. Милър бе загубил последните си пет битки на родна земя в Джързи, но сега записа първи успех там от 2011-а насам.

1