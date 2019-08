ММА Топ рефер не видя знак за предаване и боец изпадна в безсъзнание в UFC 03 август 2019 | 23:26 - Обновена 0



Meerschaert gets the tap!@The_Real_GM3 gets the sub, then helps his opponent recover #UFCNewark pic.twitter.com/1FT27J2hDu — UFC (@ufc) August 3, 2019

Мършанд демонстрира и спортсменско поведение, опитвайки да помогне моментално на изпадналия за секунди в безсъзнание противник, а чак повторенията показаха как Хърб Дийн е пропуснал да види потупването от Жил.



Гилотината на Мършанд бе изпълнена отлично, като той се завъртя няколко пъти, преди да стигне до оптималното стискане, а за Жил нямаше никакво място за измъкване.



За опитния Мършанд това е 21-ва победа със събмишън в ММА, 30-а общо в кариерата и 5-а в UFC, като той има и 3 поражения в най-голямата промоция, както и общо 11 загуби. Травин Жил е със съотношения 11-2 ММА и 2-2 в UFC.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

