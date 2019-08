ММА Голям бушон прекрати зрелищна битка от UFC 03 август 2019 | 22:52 - Обновена 0



копирано



pic.twitter.com/CxAzdmzB2C — UFC (@ufc) August 3, 2019

Холцман повали опонента си с дясно кроше и се качи върху него на земята, само че моментално трябваше да внимава, защото вместо граунд-енд-паунд, Хюн Ма опита да го задуши с лява ръка. Холцман се нуждаеше от около цяла една минута, за да се отскубне и да осъществи контрол, а Ма задържаше полугард. В крайна сметка около 30 секунди преди края двамата се изправиха, а американецът отново демонстрира доста добър и успешен страйкинг. Лявото око на корееца бе сериозно подуто и почти затворено - на ръба той да получи лекарска забрана да продължи срещата.



Двамата направиха зрелищни размени на прави и крошета в началото на втория рунд, като Хюн Ма правеше всичко възможно да преобърне развоя на срещата и дори разклати опонента си. Кореецът залети съперника за оградата, но не постигна нищо с постепенната си атака. Холцман се измъкна и започна да налага с крошета и ъперкъти, само че бе повален изненадващо с кроше от Хюн Ма. Азиатецът пробва и гилотина, но неуспешно, след което двамата продължиха с размените в стойка и допълнително наелектризираха публиката.

It's over!@HotSauceHoltzy gets the TKO stoppage at #UFCNewark. pic.twitter.com/NsYcnTLZVq — UFC (@ufc) August 3, 2019

Холцман осъществи тейкдаун около 30 секунди преди края на втория рунд и само сирената спаси Хюн Ма от граунд-енд-паунда. Лявото око на корееца бе напълно затворено и на паузата между частите лекарят му забрани да продължи, като така победата бе присъдена на Холцман. Скот Холцман и Дон Хюн Ма направиха зрелищна и зловеща битка на галавечерта на UFC on ESPN 5 в Ню Джърси, която завърши преждевременно в полза на американеца. Лявото око на азиатския му противник бе напълно затворено и в паузата между рундовете лекарят нямаше как да му позволи да продължи двубоя. Зрителите могат да бъдат много доволни от вълнуващите размени, които двамата си направиха в течение на шестте минути в октагона.Холцман повали опонента си с дясно кроше и се качи върху него на земята, само че моментално трябваше да внимава, защото вместо граунд-енд-паунд, Хюн Ма опита да го задуши с лява ръка. Холцман се нуждаеше от около цяла една минута, за да се отскубне и да осъществи контрол, а Ма задържаше полугард. В крайна сметка около 30 секунди преди края двамата се изправиха, а американецът отново демонстрира доста добър и успешен страйкинг. Лявото око на корееца бе сериозно подуто и почти затворено - на ръба той да получи лекарска забрана да продължи срещата.Двамата направиха зрелищни размени на прави и крошета в началото на втория рунд, като Хюн Ма правеше всичко възможно да преобърне развоя на срещата и дори разклати опонента си. Кореецът залети съперника за оградата, но не постигна нищо с постепенната си атака. Холцман се измъкна и започна да налага с крошета и ъперкъти, само че бе повален изненадващо с кроше от Хюн Ма. Азиатецът пробва и гилотина, но неуспешно, след което двамата продължиха с размените в стойка и допълнително наелектризираха публиката.Холцман осъществи тейкдаун около 30 секунди преди края на втория рунд и само сирената спаси Хюн Ма от граунд-енд-паунда. Лявото око на корееца бе напълно затворено и на паузата между частите лекарят му забрани да продължи, като така победата бе присъдена на Холцман.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 886

1