Три зверски лоукика в слабините и слабо съдийско решение на галавечерта на UFC

Стошич вероятно трябваше да спечели битката, но съдиите очевидно са гледали друг двубой, а двете отнети точки дори не се оказаха решаващи, защото така или иначе Африканския дивак е впечатлил повече официалните лица.

#UFCNewark Official Result: Kennedy Nzechukwu

(29-26, 28-27 x 2) def Darko Stosic by Unanimous Decision.



Live Results: https://t.co/lHOXdWKYu8 pic.twitter.com/uWhZUVIrv3 — UFC News (@UFCNews) August 3, 2019

Това е първа победа в UFC за Нзечуку (6-1), който има и едно поражение, а Стошич е вече 1-1 в най-голямата ММА промоция, както и 13-3 в кариерата си в смесените бойни изкуства.



В първия рунд Стошич направи цели 16 лоукика, а в края на частта опита сериозна атака с удари по главата на опонента си, който се предпазваше и успя да оцелее до гонга. Към края на периода Нзечуку поизравни съотношението на успешния страйкинг и през втората част показа доблест, като получи лоукик в слабините, но сравнително бързо се възстанови.



Африканския дивак обаче разчиташе прекалено много на колена и ставаше предвидим, но пък имаше очевидно предимство в килограмите и това също му помагаше в защитата от тейкдауни. Лицето на Стошич беше разкървавено от левите и десните прави на Нзечуку, а колкото и добра да беше работата с киковете на сърбина, той отново изрита съперника си в слабините и получи наказание отнемане на точка.



След хубаво дясно кроше Стошич започна отлично последния рунд с тейкдаун след подсечка, но опонентът му бързо се изправи. Тъкмо когато битката изглеждаше, че се развива в полза на сърбина, дойде трети лоукик в слабините. Той самият изрева от яд, но Нзечуку беше потърпевшият в ситуацията. Този път и лекар дойде да прегледа африканеца, който се възползва от 5-те минути за почивка, а Стошич получи още една точка наказание. Реферът обясни на Нзечуку, че ако не може да продължи, ще получи служебна победа с дисквалификация на протоивника.

UD for Nzechukwu! Tough fight for both athletes #UFCNewark pic.twitter.com/OdSePHh4LW — UFC Canada (@UFC_CA) August 3, 2019

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

1