Григор Димитров с неприятен жребий в Монреал

Вавринка води с 5:4 в директните сблъсъци с Димитров, като за последно двамата направиха хубав и равностоен мач на “Ролан Гарос”, който швейцарецът успя да спечели в три сета с три тайбрека. Миналата година Стан елиминира Григор от “Уимбълдън” и US Open, а за последно Димитров го надви в Синсинати през 2016-а.

Everyone @GrigorDimitrov #ATC2019 #LiveItLoveIt #win

: @LosCabosHomes pic.twitter.com/jvo7TFKzaD — KamElia (@evidrums) July 31, 2019

Победителят от този дуел ще срещне шестия поставен Карен Хачанов, а в този поток са още Кевин Андерсън, Люка Пуй, Феликс Оже-Алиасим, Денис Шаповалов, Марин Чилич, Матео Беретини, Ник Кирьос и Даниил Медведев.



