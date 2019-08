В Bellator са готови да приемат Крис Сайборг

Конкуренцията от Bellator е готова да подслони бившата шампионка в категория перо на UFC Крис Сайборг. В последните няколко дни имаше доста напрежение между UFC и Сайборг, след като бразилката сподели редактирано видео, с което направи Дейна Уайт за смях. Това не се хареса на президента на организацията и той сподели, че повече няма да прави бизнес с нея. От Bellator са повече от радостни от тази развръзка и техния президент Скот Кокър е готов да предложи оферта на Сайборг, за да работят заедно:

All dressed up and ready to go when my date suddenly cancels. Anyone know someone who might be interested? pic.twitter.com/Q6PqakDE3r