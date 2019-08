Франция Мбапе избута Неймар от общата снимка на ПСЖ (видео) 03 август 2019 | 18:01 1



копирано





Неймар не взе участие в срещата, тъй като бе наказан, но и е назад с подготовката. Бразилецът изгледа срещата от трибуните, като не се зарадва особено на победния гол на ПСЖ. Той слезе на терена за награждаването, като дори получи и медал.



В един момент, докато Неймар говореше със съотборник, Мбапе го избута, за да не влезе в кадъра на общата снимка на отбора с трофея. Не е ясно дали френският национал бе ядосан на бившия играч на Барселона, тъй като минута по-късно го прегръщаше, когато Верати издърпа бразилеца, за да бъде със съотборниците си.



Then Kylian Mbappé appears to force Neymar out of the team photo. pic.twitter.com/8HKmd6jmvV — Get French Football News (@GFFN) August 3, 2019

Въпреки че се присъедини към отбора в Китай, Неймар многократно показа, че иска да напусне клуба, което създава проблеми на ръководството и някои от играчите в отбора не са очаровани от поведението му. Килиан Мбапе буквално избута Неймар от общата снимка на Пари Сен Жермен с трофея за Суперкупата на Франция. Тимът на Томас Тухел победи Рен с 2:1 в Шънджън и стигна до рекордна девета купа. Мбапе отбеляза изравнителното попадение за 1:1, а Анхел Ди Мария отбеляза победния гол.Неймар не взе участие в срещата, тъй като бе наказан, но и е назад с подготовката. Бразилецът изгледа срещата от трибуните, като не се зарадва особено на победния гол на ПСЖ. Той слезе на терена за награждаването, като дори получи и медал.В един момент, докато Неймар говореше със съотборник, Мбапе го избута, за да не влезе в кадъра на общата снимка на отбора с трофея. Не е ясно дали френският национал бе ядосан на бившия играч на Барселона, тъй като минута по-късно го прегръщаше, когато Верати издърпа бразилеца, за да бъде със съотборниците си.Въпреки че се присъедини към отбора в Китай, Неймар многократно показа, че иска да напусне клуба, което създава проблеми на ръководството и някои от играчите в отбора не са очаровани от поведението му.

Още по темата

1



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2695

1