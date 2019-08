Моторни спортове Танак отново лидер на рали Финландия след грешки на съотборниците му (видео) 03 август 2019 | 17:08 0



Лидерът в генералното класиране на Световния рали шампионат (WRC) От Танак си изгради комфортна преднина на рали Финландия от 13.8 сек след грешки на неговите съотборници Крис Мийк и Яри-Мати Латвала в първите съботни етапи. Тримата пилоти на Toyota се бореха за първото място, когато Мийк и Латвала удариха големи камъни и повредиха автомобилите си. Мийк трябваше да прекрати участието си за деня заради щети по задното ляво окачване, а Латвала изгуби време, заради спукана задна лява гума. #WRClive SS14: @krismeeke has damaged the rear left suspension - the wheel is hanging off. It's all over Watch it live on https://t.co/0nWOJAkkTv #RallyFinland #WRC pic.twitter.com/8BiA5arrUs — World Rally Championship (@OfficialWRC) August 3, 2019 #WRClive SS14: Drama on stage#RallyFinland leader @JariMattiWRC with a rear-left puncture. Drama for @TGR_WRC Watch it now live on https://t.co/0nWOJAkkTv pic.twitter.com/XKtC7ZSdvi — World Rally Championship (@OfficialWRC) August 3, 2019 Въпреки всичко Латвала остава най-близкият конкурент до Танак, следван от Есапека Лапи със Citroen. Лапи завърши петъчния състезателен ден на само 2.6 сек от първото място, но в сутрешните съботни етапи не успя да поддържа темпото на екипажите с Toyota. След проблемите на Латвала пилотът на Citroen е на 2.3 сек от второто място. Зад лидерското трио се нарежда Андреас Микелсен с Hyundai. Битката за четвъртото място обаче е доста тежка, като за него се борят още шесткратният рали шампион Себастиен Ожие и Крейг Брийн, който получи автомобил от Hyundai за първи път през 2019-а. Тримата са разделени от само 1.5 сек, а 17 сек зад Брийн се движи и третият претендент за титлата във WRC Тиери Нювил с трети Hyundai. Осмото и деветото място заемат Теему Сунинен и Гус Грийнсмит с Ford Fiesta.

