Стана ясен наследникът на Азар с №10, феновете на Челси възроптаха срещу избора

Това предизвика бурни реакции сред голяма част от феновете на “сините”, които изразиха недоволството си в Туитър. “Искаше да махне Вилиан, докато Дебелия Франк му дава номер 10? Срамота е, че го пуснахме. Липсваш ни Сари”, пише един от тях в социалната мрежа. “Вилиан 10 = Позор.”, добавя друг. “Нямам търпение Кепа да отбележи повече голове от новия ни номер 10. Дори Лампард сигурно ще вкара повече от Вилиан”, е поредният негативен коментар в Туитър. “Лятото си вървеше толкова добре и тогава обявявате Вилиан като №10, за да ни върнете към мъките”, оплаква се още един привърженик на отбора.

