Блестящ гол на Ди Мария и рекорден трофей за ПСЖ (видео)

В края на миналия сезон Рен обърна ПСЖ във финала за Купата на Франция, като стигна до трофея след дузпи. Този път отборът, воден от Жулиен Стефан, не успя да повтори успеха, въпреки че поведе рано. В 13-ата минута Адриен Юну откри резултата, а



Пари Сен Жермен започна сезона с трофей. Тимът на Томас Тухел спечели Суперкупата на Франция след успех с 2:1 над Рен . Влезлият като резерва Анхел Ди Мария реализира победния гол в 73-ата минута. Аржентинецът се разписа след блестящо изпълнение на пряк свободен удар. Изпълнението му много приличаше на гола на Христо Стоичков срещу Германия на световното през 1994 г.В края на миналия сезон Рен обърна ПСЖ във финала за Купата на Франция, като стигна до трофея след дузпи. Този път отборът, воден от Жулиен Стефан, не успя да повтори успеха, въпреки че поведе рано. В 13-ата минута Адриен Юну откри резултата, а Килиан Мбапе изравни през втората част. Парижани взеха купата за седми пореден път и общо за девети пък, като и двете постижения за рекордни. Тимът печели Суперкупата без прекъсване от 2013 г. насам. Този път триумфира в Шънджън, където се проведе срещата.

Le #PSG remporte son 9ème Trophée des Champions, le 7ème consécutif. pic.twitter.com/A4Ftpnc4it — Vince PSG (@VinceMalouh) August 3, 2019

Di Maria's freekick , neymar doesn't seem impressed at all pic.twitter.com/lMxV62lMlj — R3ed Alrashid (@R3ed_0) August 3, 2019

Шампионът на Франция не започна убедително, но в 12-ата минута можеше да открие резултата. Центриране от фаул на Сарабия бе засечено с глава от



Тимът на Жулиен Стефан се държеше равностойно, като в повечето случаи ограничаваше атаките на съперника. ПСЖ опита да натисне, но успяваше да преодолее защитата на съперника, въпреки че създаде някои положения към края на полувремето.



След почивката обаче парижани взеха тотално инициативата и почти не даваха топката на играчите на Рен. В 57-ата минута се стигна до изравнителен гол. Маркиньос великолепно изведе Сарабия зад защитата, а той пусна към Мбапе, който се намираше пред опразнената врата и се разписа. ПСЖ беше без звездата си Неймар , който наскоро започна тренировки с тима. Бразилецът е в Китай с отбора, но има желание да напусне, като създава проблеми на ръководството. Дори да беше в оптимална форма, за да участва, той нямаше да може, защото беше наказан. Неймар показа отношението си към клуба по време на мача. Той не се зарадва при победния гол на Ди Мария и в края на мача, докато негови съотборници празнуваха около него.Шампионът на Франция не започна убедително, но в 12-ата минута можеше да открие резултата. Центриране от фаул на Сарабия бе засечено с глава от Тило Керер и топката се удари в гредата. Секунди по-късно Рен поведе. Буриго центрира отлично, а Юну леко докосна топката и тя влетя в мрежата зад Ариола.Тимът на Жулиен Стефан се държеше равностойно, като в повечето случаи ограничаваше атаките на съперника. ПСЖ опита да натисне, но успяваше да преодолее защитата на съперника, въпреки че създаде някои положения към края на полувремето. След попадението ПСЖ още повече вдигна темпото, а Мбапе се развихри. Френският национал на няколко пъти преодоля защитата на съперника, като в един от случаите стреля слабо от отлична позиция.

#PSGSRFC



Di Maria free kick earns @PSG_English comeback win in French Super Cup



READ: https://t.co/tr6aXP1PaW pic.twitter.com/Hn0cLMJJfY — TOI Sports (@toisports) August 3, 2019

Положенията пред вратата на Кубек се редяха и на няколко пъти отборът на Тухел бе близо до второ попадение. Влизането на Ди Мария на мястото на Ерера направи схемата на столичани по-офанзивна. Аржентинецът се включи отлично и в 73-ата минута донесе победата на своя тим след прекрасно изпълнение на фаул. Попадението успокои футболистите на Пари Сен Жермен и те намалиха темпото. В самия край на срещата те можеха и да съжаляват, тъй като Рен на два пъти бе близо до изравняване.



ПСЖ - РЕН 2:1

0:1 - Юну (13)

1:1 - Мбапе (57)

2:1 - Ди Мария (73)



СТАТИСТИКА

