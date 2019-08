Моторни спортове Маркес с геройски полпозишън в MotoGP под дъжда в Чехия 03 август 2019 | 16:27 - Обновена 0



Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес спечели полпозишън в една непредсказуема квалификация за Гран При на Чехия. Пилотът на Honda записа най-добрата си обиколка в самия финал на сесията с гуми за суха писта, въпреки че дъждът в първия сектор на пистата "Бърно" вече се бе засилил. С постижението си Маркес успя да изравни легендарния пилот Мик Дуън по полпозишъни в кралския клас на мотоциклетизма. Even by @marcmarquez93's standards, that was phenomenal!



Pole position at Brno, by 2.5 SECONDS!

#CzechGP pic.twitter.com/ckfPRzFAyM — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2019 Второ място си спечели сателитният пилот на Ducati Джак Милър, който падна с мотора си в последната си обиколка в квалификацията. Неговото време обаче бе с цели 2.5 сек по-слабо от това на Маркес. От трета позиция на стартовата решетка утре пък ще стартира за първи път пилот на КТМ - Йоан Зарко. Sketchy conditions? Sounds like a job for @jackmilleraus!



Despite this crash, the @pramacracing rider starts second! #CzechGP pic.twitter.com/qaxBq0aU97 — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2019 Повечето пилоти започнаха квалификацията с гуми за мокро, но ги смениха след няколко обиколки, тъй като на места пистата бе суха. В края на квалификацията обаче дъждът се завърна и направи опасно карането с гуми за сухо, затова редица пилоти се прибраха в бокса преди финала на сесията. Q2 започна с леко напрежение между Маркес и пилотът на Suzuki Алекс Ринс, които на два пъти се сблъскаха - веднъж на седмия завой и веднъж при влизането в питлейна, когато Маркес избута сънародника си с ръка. Watch what happened between @marcmarquez93 and @Rins42 during Q2! #MotoGP | #CzechGP https://t.co/UoI7NMFlmB — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2019 В крайна сметка Ринс завърши с шесто най-добро време, а пред него ще стартират още Андреа Довициозо с Ducati от четвъртото място и Пол Еспергаро с втория КТМ от пета позиция. Зад Ринс ще се наредят ветеранът Валентино Роси, съотборникът на Дови Данило Петручи и Маверик Винялес.

