Арда (Кърджали)

Витоша (Бистрица) 1:3 Арда (Кърджали)

последен:
02.08.2019

Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив)

следващ:
11.08.2019

създаване: 1924г.
стадион: "Арена Арда"
президент: Петър Пешев
треньор: Стамен Белчев
web: Арда (Кърджали) / bgclubs.eu

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Левски

Програмата на efbet Лига от 5-и до 8 кръг по дни и часове

03 август 2019 | 16:05
Програмата на efbet Лига от 5-и до 8 кръг по дни и часове
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СТК към БФС публикува програмата на efbet Лига от 5-и до 8 мкръг по дни и часове. В този диапазон от първенството ще се изиграят няколко възлови двубоя като Лудогорец - ЦСКА-София, Левски - Берое, Черно море - Лудогорец, Берое - Ботев Пд, Левски - Локо Пд, ЦСКА-София - Левски и други.

Ето кога са те:

V кръг

09.08 /петък/
Ботев Вр - Черно море 18.00
Славия - Етър ВТ 20.30

10.08 /събота/
Ботев Пд - Царско село 18.00
Левски - Берое 20.30

11.08 /неделя/
Арда Кж - Локомотив Пд 17.45
Лудогорец - ЦСКА –София 20.30

12.08/понеделник/
Дунав - Витоша 18.00

VI кръг

16.08 /петък/
Славия - Ботев Вр 18.00
Етър ВТ - Царско село 20.30

17.08 /събота/
Берое - Ботев Пд 18.00
Витоша - Левски 20.30

18.08 /неделя/
ЦСКА –София - Арда Кж 18.00
Черно море - Лудогорец 20.30

19.08/понеделник/
Локомотив Пд - Дунав 20.30

VII кръг

23.08 /петък/
Царско село - Берое 18.00
Арда Кж - Черно море 20.30

24.08 /събота/
Ботев Пд - Витоша 18.00
Левски - Локомотив Пд 20.30

25.08 /неделя/
Дунав - ЦСКА –София 18.00
Лудогорец - Славия 20.30

26.08/понеделник/
Ботев Вр - Етър ВТ 20.30

VIII кръг

30.08 /петък/
Черно море - Дунав 18.00
Славия - Арда Кж 20.30

31.08 /събота/
Локомотив Пд - Ботев Пд 18.00
Етър ВТ - Берое 20.30

01.09 /неделя/
Витоша - Царско село 15.00
ЦСКА –София - Левски 17.45
Ботев Вр - Лудогорец 20.30

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Дунди 7777
(Гост) 1
отговор
03 август 2019 | 16:19

Майната и на Лига Европа да живее Ефбет Лига защото ние сме Пеевски София ние сме Пеевски София ние сме Рейтинг: 4 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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