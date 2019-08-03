Програмата на efbet Лига от 5-и до 8 кръг по дни и часове

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Левски
СТК към БФС публикува програмата на efbet Лига от 5-и до 8 мкръг по дни и часове. В този диапазон от първенството ще се изиграят няколко възлови двубоя като Лудогорец - ЦСКА-София, Левски - Берое, Черно море - Лудогорец, Берое - Ботев Пд, Левски - Локо Пд, ЦСКА-София - Левски и други.
Ето кога са те:
V кръг
09.08 /петък/
Ботев Вр - Черно море 18.00
Славия - Етър ВТ 20.30
10.08 /събота/
Ботев Пд - Царско село 18.00
Левски - Берое 20.30
11.08 /неделя/
Арда Кж - Локомотив Пд 17.45
Лудогорец - ЦСКА –София 20.30
12.08/понеделник/
Дунав - Витоша 18.00
VI кръг
16.08 /петък/
Славия - Ботев Вр 18.00
Етър ВТ - Царско село 20.30
17.08 /събота/
Берое - Ботев Пд 18.00
Витоша - Левски 20.30
18.08 /неделя/
ЦСКА –София - Арда Кж 18.00
Черно море - Лудогорец 20.30
19.08/понеделник/
Локомотив Пд - Дунав 20.30
VII кръг
23.08 /петък/
Царско село - Берое 18.00
Арда Кж - Черно море 20.30
24.08 /събота/
Ботев Пд - Витоша 18.00
Левски - Локомотив Пд 20.30
25.08 /неделя/
Дунав - ЦСКА –София 18.00
Лудогорец - Славия 20.30
26.08/понеделник/
Ботев Вр - Етър ВТ 20.30
VIII кръг
30.08 /петък/
Черно море - Дунав 18.00
Славия - Арда Кж 20.30
31.08 /събота/
Локомотив Пд - Ботев Пд 18.00
Етър ВТ - Берое 20.30
01.09 /неделя/
Витоша - Царско село 15.00
ЦСКА –София - Левски 17.45
Ботев Вр - Лудогорец 20.30
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