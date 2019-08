Моторни спортове Маркес оглави третата тренировка на мократа "Бърно" 03 август 2019 | 12:11 0



Пилотът на Honda Марк Маркес записа най-добра обиколка в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Чехия. Пистата "Бърно" бе мокра от падналия дъжд преди тренировката, така че петъчните времена не успяха да бъдат подобрени. Нито един пилот не направи повече от 20 обиколки на трасето, като всички състезатели излязоха на пистата с гуми за мокро. Маркес зае първа позиция с едва девет обиколки, а на половин секунда зад него остана Маверик Винялес с Yamaha, следван от Силван Жинтоли, който този уикенд стартира с "уайлд кард" за тима на Suzuki. As @ValeYellow46 takes the chequered flag, a quiet FP3 comes to a close! @marcmarquez93 sets the pace ahead of @mvkoficial12 and @SylvainGuintoli! #CzechGP pic.twitter.com/7QNH5UzTlX — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2019 Данило Петручи с Ducati остана четвърти на малко над секунда изоставане от Маркес, а пети се нареди Валентино Роси, следван от Фабио Куартараро със сателитната Yamaha. "Half and half conditions. The track's got plenty of grip in the rain." @jackmilleraus gives an insight into track conditions to Simon Crafar! #CzechGP pic.twitter.com/SrFFAcDn2P — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2019 Основният конкурент на Маркес за титлата в последните години Андреа Довициозо с Ducati остана извън топ 10 в сесията - 13-и, но въпреки това успя да си спечели директно място в Q2 благодарение на петъчните си времена. Този уикенд изненади при топ пилотите няма и всички те ще се борят за полпозишън директно в Q2.

