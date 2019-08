Най-новото попълнение на Милан: Надявам се да дам много асистенции на Пьонтек

@RafaeLeao7 "I’ve come to help, regardless of what position I play in” Rafael Leão “Sono venuto per aiutare la squadra, a prescindere dal ruolo” #ForzaMilan pic.twitter.com/QxZ6nNELoj

Най-новото попълнение на Милан Рафаел Леао даде първото си обширно интервю като играч на тима, в което говори за уважението си към клуба, за идола си Кака, за желаната позиция на терена и бъдещето партньорство с Кшищоф Пьонтек

Идолът ми в тима? Определено Кака. Бразилците винаги са невероятно надарени, а той остави незаличима следа в историята на клуба. Той също така спечели Златната топка с фланелката на Милан и не мога да повярвам, че подписах със същия клуб, където той игра.

