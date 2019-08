Аугсбург привлече за постоянно защитник от Уест Хам

От Аугсбург официално обявиха трансфера на 20-годишния Рийс Оксфорд , който пристига от Уест Хам за неназована сума. Договорът с новия му клуб е за следващите 4 сезона. Така младият защитник се завръща в тима, след като през пролетта игра като преотстъпен там, записвайки 9 мача.

“Щастлив съм, че се присъединих към Аугсбург за постоянно. Чувствах се много комфортно в града по време на наема ми през миналия сезон и бих искал да направя следващата стъпка в развитието ми тук, в Бундеслигата”, заяви Оксфорд, който има двубои за всички юношески формации на Англия.

REECE IS BACK! @Reeceoxford_ joins from @WestHamUtd and signs a permanent contract until 2023! Welcome back, Reece! #FCA pic.twitter.com/uc93niXO8A