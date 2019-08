Ван Гаал се заяде с Гуардиола заради Шампионската лига

Луис ван Гаал разкритикува мениджъра на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заради това, че не е успял да спечели Шампионската лига нито с Байерн Мюнхен , нито с Манчестър Сити. Той нападна и наставника на Аякс Ерик тен Хаг заради същия турнир.

“Да спечелиш английското първенство за втори пореден път е фантастично. Гуардиола спечели всичко, което може да се спечели в Англия, но най-високо е нивото в Шампионската лига, където не триумфира нито със Сити, нито с Байерн. Това е вследствие на прекаленото внимание върху играта на твоя отбор и безгрижието за тази на опонента. Винаги трябва да уважаваш съперника си. Гуардиола и Тен Хаг имат тимове с висока класа за съперниците си в първенствата. Това обаче не е приложимо в ШЛ”, коментира Ван Гаал пред “Франс футбол”.

