Гуардиола се подразни на твърдение на Клоп

Миналата седмица Клоп заяви, че мърсисайдци имат по-малко пари за харчене, защото те “имат сметки за плащане” и не са като Сити, които живеят в тази “фантастична земя, където получаваш всичко, което си поискаш”.

Pep Guardiola has hit back at Jurgen Klopp ahead of the Community Shield on Sunday — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 2, 2019 Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола призна, че се е подразнил от коментар на колегата си в Ливърпул Юрген Клоп по адрес на английския шампион.Миналата седмица Клоп заяви, че мърсисайдци имат по-малко пари за харчене, защото те “имат сметки за плащане” и не са като Сити, които живеят в тази “фантастична земя, където получаваш всичко, което си поискаш”. “Да, това ме дразни, защото не е вярно, че харчим по 200 милиона всеки трансферен прозорец. Също така, това е Ливърпул - You’ll never walk alone - не е малък отбор. Разбира се, че не ми харесва, защото не е вярно. Миналия сезон похарчихме 17 млн. паунда само за един играч. Преди два сезона, когато пръснах много пари, беше, защото поех тим с 10-11 играчи над 30-годишна възраст - трябва да ги замениш. Но не можем да харчим по 200 милиона всеки сезон. Например, Ливърпул пръсна над 200 милиона през миналата кампания и не могат да го повторят през това лято. При нас е същото. Купихме един играч през този сезон (Родриго Ернандес за 70 млн. евро - б.р.), както и Анхелиньо чрез клауза за обратно откупуване. В наши дни клубовете не могат да харчат много пари всеки сезон. Какво се случва в

Какво се случва в Реал Мадрид и Барселона , не знам, тъй като не съм там", заяви Гуардиола на пресконференцията преди неделния сблъсък за Къмюнити Шийлд между двата отбора.

