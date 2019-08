Ван де Беек потвърди: Реал Мадрид се интересува от мен

Халфът на Аякс Дони ван де Беек потвърди за интерес от страна на Реал Мадрид към него. Смята се, че 22-годишният холандец е резервен вариант на Пол Погба , ако играчът на Манчестър Юнайтед не премине на “ Сантиаго Бернабеу ”, откъдето ще се опитат да направят това възможно до 8 август, когато затваря трансферният прозорец в Англия.

“Да, Реал Мадрид се интересува от мен, но много прибързвате. Не искам да говоря какво има и какво - не. Сега желая да се концентрирам върху мача с Витес”, заяви Ван де Беек пред Fox Sports. “Не искаме да го загубим, но можем да сторим малко, ако сила като Реал дойде за него”, добави наставникът на Аякс Ерик тен Хаг.

Van de Beek: "Yes, Real Madrid are interested in me." https://t.co/fCaTQPGvzM pic.twitter.com/IPkgUUAiGX

Ajax have accepted an offer from Real Madrid for midfielder Donny van de Beek, according to @marcelobechler pic.twitter.com/wB8wA7juqW