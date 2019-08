Фасоне: Сбъркахме с трансфера на Бонучи в Милан, Кристиано беше готов да дойде

“Бонучи беше грешка, но новият договор на Донарума - не. Когато привлякохме Бонучи от Ювентус, вече бяхме направили 8-9 трансфера. Стратегията беше да направим състав, подходящ за схемата 4-3-3, така че вече разполагахме със защитниците и не ни беше нужен още един. Това, което ни липсваше, беше централен нападател, за който бяхме отделили 70 млн. евро.

Ex- #ACMilan CEO Marco Fassone confessed signing Leonardo Bonucci “was a mistake” and that Cristiano Ronaldo was open to joining them, but defended Gianluigi Donnarumma's contract and Andre Silva https://t.co/Hg4c9gLHie #Juventus #CR7 pic.twitter.com/AgMhyzsjMr