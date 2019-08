Моторни спортове Куартараро засенчи Маркес във втората тренировка от MotoGP в Чехия 02 август 2019 | 17:03 0



After a quiet day, @FabioQ20 produces a blistering lap to top Friday practice at Brno! #CzechGP pic.twitter.com/1QyBhceKYn — MotoGP™ (@MotoGP) August 2, 2019 Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро записа най-добрата обиколка във втората свободна тренировка на MotoGP в Чехия. Дебютантът в кралския клас този сезон даде време с 0.023 сек по-добро от това на шампиона за 2018-а Марк Маркес и го остави на втора позиция. Постижението на Андреа Довициозо от първата тренировка бе подобрено още в началото на втората от Алекс Ринс със Suzuki. Испанецът заемаше първата позиция до средата на сесията, когато Маверик Винялес с Yamaha излезе начело, а по-късно Маркес стана първият пилот с време на чешката писта "Бърно" за под минута и 56 сек. Две минути преди края на тренировката обаче Куартараро подобри времето на Маркес. Трети в крайна сметка остана сателитният пилот на Ducati Джак Милър, чието време бе идентично с това на заводския пилот на италианския тим Андреа Довициозо – 1:56.071 сек. Зад тях на пета позиция тренировката завърши Винялес, който така и не успя да подобри времето си в последните минути. Неговият съотборник в Yamaha Валентино Роси имаше по-неуспешна тренировка, след като по средата на сесията двигателят на мотора му се повреди и той върна машината си в бокса. С втората си машина Доктора успя да завърши девети, като между Винялес и него се наредиха Алекс Ринс със Suzuki, Франко Морбидели със сателитна Yamaha и Кал Кръчлоу със сателитна Honda. Problems for @ValeYellow46!



The Doctor is touring back to pit-lane with smoke pouring from his @YamahaMotoGP machine! #CzechGP pic.twitter.com/0oAtBfW4Ab — MotoGP™ (@MotoGP) August 2, 2019 Зад Валентино на десето място остана Данило Петручи с втория заводски мотор Ducati. Такааки Накагами (сателитна Honda) и Алейш Еспергаро (Aprilia) претърпяха леки инциденти и останаха съответно 12-и и 15-и. After a bright start to FP2, going seventh quickest, @AleixEspargaro loses the front end at the penultimate corner!



The Aprilia man is quickly back on his feet! #CzechGP pic.twitter.com/JEcqbwZA5W — MotoGP™ (@MotoGP) August 2, 2019

