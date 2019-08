Славея Сиракова се сгоди за тайнствен мъж (снимка+видео)

Булевард

Дъщерята на Наско Сираков и Илиана Раева - Славея, разкри, че е намерила истинската любов. Красавицата се показа с мъжа на сърцето си в социалните мрежи.



"And I said YES", написа тя и сподели видео с пръстена, който грее на ръката й.



Славея публикува и снимка, на която е в прегръдките на любимия си, но лицето му не се вижда много, защото е с шапка.



Моделът показа видеото и фотоса във Фейсбук и веднага заваляха честитките и пожеланията от приятелите и почитателите й.