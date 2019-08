Мбапе: Казах на Неймар, че не искам да си тръгва

Младият нападател на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе взе отношение около ситуацията със съотборника си Неймар , за когото се твърди, че иска да напусне тима и да се завърне в Барселона

“Неймар? Не искам да си тръгва, а да остане при нас. Вече го обсъдих с него. Имаме взаимоотношения, основани на респект и честност, и тъй като го уважавам и много му се възхищавам, казах му какво мисля за неговата ситуация. Единсон Кавани? Искам да играя с големи футболисти и Кавани е един от тях”, заяви Мбапе на пресконференцията преди утрешния двубой за Суперкупата на Франция срещу Рен.

Mbappe wants Neymar to stay in Paris. pic.twitter.com/9BkdFaQE2Y