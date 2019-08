Моторни спортове Себастиен Ожие приключва кариерата си във WRC след 2020-а 02 август 2019 | 13:08 - Обновена 0



Ogier makes clear 2020 will definitely be his final #WRC season:https://t.co/gaKVDomLaS — Autosport (@autosport) August 1, 2019 Себастиен Ожие разкри, че ще сложи край на впечатляващата си кариера в Световния рали шампионат (WRC) след финала на сезон 2020. Шесткратният шампион заяви, че контрактът му със Citroen ще бъде неговият последен във WRC. "Казвал съм го много пъти, но хората не ми вярваха и продължаваха да ме питат. Моят план е да завърша двугодишния си престой в Citroen и да се оттегля", категоричен бе французинът. Той ще продължи да тества автомобила на отбора и след 2020 година. Ожие обмисля да продължи кариерата си в нов офроуд шампионат с електрически автомобили - Extreme E. "Идеята на проекта ми харесва, но той все още се развива. Времето ще покаже какво ще правя след WRC". Sebastien Ogier tired of kicking everyone's ass in WRC, goes to electric SUV racing https://t.co/sVDa5lOWuG pic.twitter.com/h8NcKTaPi4 — Jalopnik (@Jalopnik) August 1, 2019 Към момента фокусът на Ожие е върху защитата на световната му титла от 2018 година. Пилотът на Citroen е втори в генералното класиране преди тазседмичното рали Финландия. Това е 12-ото участие на Ожие във Финландия и той признава, че с годините развиването на все по-висока скорост става все по-трудно. "Когато си млад, рискуваш много повече. Бориш се за всичко, за разтеж в кариерата. Не мислиш за опасностите", допълни Ожие.

