Отлично начало за Дови в състезателния уикенд от MotoGP в Чехия

Back at Brno and back on top!



2018 winner @AndreaDovizioso edges out @marcmarquez93 in FP1! #CzechGP pic.twitter.com/ayyZgFGVXn — MotoGP™ (@MotoGP) August 2, 2019 Пилотът на Ducati в MotoGP Андреа Довициозо оглави първата свободна тренировка от състезателния уикенд на шампионата в Чехия. Кръгът на "Бърно" е първият след лятната пауза през 2019-а, а именно Дови е миналогодишният победител там. Въпреки че италианецът записа най-бързата обиколка в 45-минутната сесия, трима други пилоти дадоха време с изоставане от само една десета – Марк Маркес (Honda), Маверик Винялес (Yamaha) и Мигел Оливейра (КТМ). В топ 5 намери място и още един конструктор – Suzuki със Силван Жинтоли, който ще стартира този уикенд с “уайлд кард”. Лидерът в генералното класиране Маркес бе начело за почти цялата тренировка, като летящите обиколки започнаха в последните минути на сесията. Дови взе първото място в последната минута с аванс от 0.029 сек спрямо Маркес, трети се нареди Винялес, а Оливейра остана на 0.099 сек зад италианеца с Ducati. Three world class riders, three different techniques!



Watch @marcmarquez93, @AndreaDovizioso and @ValeYellow46's approach on the brakes! #CzechGP pic.twitter.com/rtWuSrqR9q — MotoGP™ (@MotoGP) August 2, 2019 Петото място на Жинтоли изненада падока на MotoGP, но темпото му все пак се отличаваше от това на топ 4 – французинът бе с почти половин секунда по-бавен от Дови. Зад Жинтоли се нареди Джак Милър със сателитен Ducati, следван от втори пилот с КТМ – Хафиз Сиахрин. Този уикенд всичките четири мотора на австрийския конструктор са с нови карбонови рамки, което се отрази в тренировката. Топ 10 допълниха Франко Морбидели със сателитна Yamaha, Алекс Ринс със Suzuki и Валентино Роси с Yamaha. Франческо Баная бе единственият пилот, претърпял инцидент. Сателитният пилот на Ducati падна на 13-ия завой на "Бърно" и остана 12-и. The penultimate corner catches out @PeccoBagnaia!



The @pramacracing rider is unhurt but clearly frustrated after this fall! #CzechGP pic.twitter.com/vVFrX041J0 — MotoGP™ (@MotoGP) August 2, 2019

