Ашли Вагнер разказа как Джон Кофлин я е насилил сексуално, когато е била на 17

Вагнер сподели, че сексуалното нападение върху нея е било, когато тя е била на 17 години, а Кофлин на 22. Тя разкри подробности пред USA Today. Американската шампионка по фигурно пързаляне Ашли Вагнер сподели подробности от сексуално нападение, което е извършил срещу нея Джон Кофлин, когато е била едва на 17 години. Двукратният шампион на САЩ при спортните двойки Кофлин се самоуби на 33-годишна възраст през януари тази година. Това се случи само ден след като Американската федерация отстрани от спортна дейност по подозрения за насилствени действия срещу други спортисти. Тогава се появиха информации, че става въпрост за три жени, като две от тях са били под 18 години.Вагнер сподели, че сексуалното нападение върху нея е било, когато тя е била на 17 години, а Кофлин на 22. Тя разкри подробности пред USA Today. “Участвах в тренировъчен лагер по фигурно пързаляне в Колорадо Спрингс и някои от местните спортисти направиха парти. Винаги съм била хиперфокусирана върху фигурното пързаляне, така че не бях ходила на парти преди това. Познавах всеки там и си казах, че ще е добре да се позабавлявам. Също до този момент никога не бях пила, но всичките ми приятели се забавляваха, исках и аз. ” Когато партито приключи никой не можеше да ме върне обратно в хотела, където бях отседнала, така че няколко момичета и аз трябваше да прекараме нощта там. Чувствах се в безопасност. Приятелите ми бяха там”, каза Вагнер.

View this post on Instagram A post shared by Ashley Wagner (@ashwagner2010) on Aug 1, 2019 at 5:18am PDT След това тя допълни, че по средата на нощта Кофлин се е промъкнал в леглото й. След това тя допълни, че по средата на нощта Кофлин се е промъкнал в леглото й. “Бях заспала и не помръднах, защото не разбрах какво означава това. Мислех си, че той просто иска място за спане. Но след това той започна да целува врата ми. Направих се на дълбоко заспала, надявайки, че той ще спре. Но не спря. Ръцете му започнаха да бродят по тялото ми, той започна да ме докосва и опипва, опитах да се размърдам, така че той да си помисли, че съм будна и да спре. Не спря. Когато той продължи да опипва тялото ми, започнах да се страхувам, защото той беше толкова по-голям от мен. И не знаех какво ще стане, ако го бутна. Просто продължих да лежа и да се правя на заспала, надявайки се, че ще му доскучае и ще отиде някъде другаде. Не го направи”, продължи подробното описание Вагнер. “Отворих очите си и го избутах от мен, докато той целуваше врата ми. Сграбчих ръката му и му казах да спре. И той спря. Погледна ме за няколко секунди и след това напусна стаята. Всичко това се случи за около 5 минути. Беше толкова кратко време, но това ме преследваше досега”

"Той беше обещават фигурист, който се самоуби през януари, така че напълно разбирам противоречията със споменаването на името му. Но име може да придаде облик за това как моята история е възприета. Без това знам, че хората ще се питат за моята правдоподобност", добави тя. "Не виждам себе си като жертва и никога не искам никой да мисли за мен по този начин. След тази ужасна нощ през 2008 г. продължих живота си, но винаги бях смутена за това, че трябва да мисля за него. Той никога не се извини и аз никога не съм молила за извинение. И двамата продължихме напред", завърши Вагнер.



