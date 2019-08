Тенис Помислете пак, преди да броите двойните грешки! 02 август 2019 | 11:40 - Обновена 0



копирано



That moment .@GrigorDimitrov #LiveItLoveIt #ATC2019@ATP_Tour pic.twitter.com/lQBQVEOkNu — Abierto de Tenis Mifel (@AbiertoLosCabos) July 31, 2019 Ами ако тези 12 двойни грешки са при резултат 40-0 и 40-15 в полза на сервиращия? Също толкова ужасяващи ли са, колкото двойна грешка при 30-40? Ами ако двойната грешка е дошла при опит за ас на втори сервис? Същата ли е като двойна грешка, при която топката не прехвърля мрежата или е на 30 сантиметра в аут? А 3 милиметра в аут? Има ли разлика между сбъркан втори сервис със скорост 150 км/ч и скорост 80 км/ч? Tennis: Grigor Dimitrov hits rock bottom in Atlanta, losing to world no. 405!: Fifteen months ago, world no. 5 Grigor Dimitrov defeated the top-10 star David Goffin to reach the semi-final in Monte Carlo where he lost to Rafael… https://t.co/ptr3iTSFHc #Tennis #Portal4Sport pic.twitter.com/UIlbUvUYsi — Portal 4 Tennis (@Portal4Tennis) July 25, 2019 Какъв е контекстът на мача в момента на двойна грешка? Какво търси сервиращият? Представете си плосък първи начален удар по правата в полето за равенство, който е неуспешен, но сервиращият вече се е издал, че търси комбинация сервис-мрежа. Вторият сервис със същата комбинация ли ще бъде? В същата част на сервис-полето ли ще бъде и по същия начин ли ще бъде ударена топката? Най-вероятно не, а дори да е всичко точно същото, то вече не зависи само от сервиращия, защото мнозина играчи застават за ретур по различен начин при посрещане на втори сервис спрямо първи. Opelka tops Bublik. Jack Sock and Grigor Dimitrov bow out https://t.co/7vo08gOXR2 pic.twitter.com/0QQvAA7fB0 — sports o'clock (@SportsClock) July 25, 2019 Ако в такъв случай сервиращият потърси дълбок кик сервис в тялото при втори начален удар и сбърка с милиметри, е доста "по-позитивна" грешка, отколкото ако опита абсолютно същото за втори път и се провали втори път. Поне е взел мерки да затрудни максимално опонента си. Но има ли разлика дали ще направиш 12 двойни грешки срещу левичар и 12 срещу десничар, в зависимост с коя ръка ти самият играеш? Има, защото ако сервираш с дясна ръка и търсиш постоянно бекхенда на посрещача (както най-често се процедира), то тогава трябва тотално да преобърнеш посоките и настройките си срещу левичар. Така се стига и до решения, които няма да ти се налагат непременно срещу десничар, но срещу левичар трябва да ги взимаш по-често, за да не си предсказуем. А левичарите са доста по-малко на брой. ¡Felicidades! @GrigorDimitrov ganador de segunda ronda #AbiertoTenisMifel #ATC2019 #LiveItLoveIt pic.twitter.com/IUMSQIrCsR — Banca Mifel (@BancaMifel) July 31, 2019 Иначе казано, възможно е да има 12 еднакви двойни грешки, но в повечето случаи говорим за няколко различни контекста, няколко различни подхода към втория сервис и няколко различни изпълнения. Повърхностно е да приравняваме двойните грешки на играчите и дори на един-единствен състезател, без да сме разбрали причините за тях. Защото в един мач двойните грешки може да са 4:4, но за единия играч да са дошли при 40-0 в негова полза в геймовете, а за другия при 40-40 или 40-А.

#grigordimitrov pic.twitter.com/LNT25AquIa — Yuliya Skerleva (@julkata22) July 30, 2019 Простичко казано, три елемента определят къде ще тупне топката след сервис: 1. Ъгълът при контакт на кордажа на ракетата с топката

2. Скоростта на размаха на ръката

3. Самият начин на размах - дали е повече зад главата, дали е встрани от нея, колко е свит лакътя и т.н.

Най-важният елемент е ъгълът при контакт на ракетата с топката. Ако той е 105 градуса, сервиращият ще прати топката някъде в главата на лайнсмените или в рекламните пана. Ако е 86 градуса, например, топката ще тупне малко пред мрежата в собственото поле на сервиращия. Разликата е 19 градуса и това означава грубо, че за всеки 1 градус сервиращият пропуска целта си с 60 сантиметра! А каква е разликата в тайминга между сервис в трибуните и сервис пред мрежата в собственото поле? 0.008 секунди! Това е разлика в дълбочината на сервиса, а каква е разликата в ширината? Според тестовете, ако сервирате по правата, ъгълът на контакт на ракетата с топката спрямо основната линия е 9 градуса, а ако сервирате по диагонала - 28 градуса. Т.е. за всеки 1 ъгъл разлика целта може да бъде пропусната с около 23 сантиметра. Тенисът е игра на милиметри и милисекунди, хубаво е да го имаме предвид, когато гледаме двойните грешки. 12 двойни грешки, 15 двойни грешки, 300 двойни грешки, суха статистика, даваща начало на повърхностна критика за стабилността на сервиса на един тенисист (а и на психологическото му състояние). Ако правиш много двойни грешки, значи не сервираш добре, не си концентриран, рухнал си психически. Вижте, това са 12 двойни грешки, ужасно е.1. Ъгълът при контакт на кордажа на ракетата с топката2. Скоростта на размаха на ръката3. Самият начин на размах - дали е повече зад главата, дали е встрани от нея, колко е свит лакътя и т.н.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1263 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1