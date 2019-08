Волейбол Карч Кирали ще разчита само на 13 волейболистки срещу България на олимпийската квалификация 02 август 2019 | 10:32 0



Старши треньорът на женския национален отбор на САЩ Карч Кирали ще използва 13 състезателки на олимпийската квалификация за Токио 2020 (2-4 август). Това е факт, въпреки че регламентите на ФИВБ позволяват да участват до 14 волейболистки от отбор. 1 DAY!



Get your ready! USA starts their path to qualification for the #TokyoOlympics tomorrow!

https://t.co/IcOdHQLYlP pic.twitter.com/Lds6fH4Nkq — USA Volleyball (@usavolleyball) August 1, 2019 Двукратните шампионки от Лигата на нациите са в група C с отборите на България, Аржентина и Казахстан, като срещите ще се изиграят в Шрийвпорт (Луизиана).





От групата липсва Фолюк Акинрадево, която очаква първото си дете. Двукратните шампионки от Лигата на нациите са в група C с отборите на България, Аржентина и Казахстан, като срещите ще се изиграят в Шрийвпорт (Луизиана).От групата липсва Фолюк Акинрадево, която очаква първото си дете. Състав на САЩ за олимпийската квалификация: Разпределителки:

Лорън Карлини

Джордин Пултър

Посрещачки:

Мишел Бартч-Хейкли

Кимбърли Хил

Джордън Ларсън

Келси Робинсън

Диагонали:

Ани Дрюс

Джордан Томпсън

Централни блокировачки:

Тори Диксън

Дана Ретке

Хейли Уошингтън

Либера:

Меган Къртни

Мери Лейк.

Програма на двубоите: 2 август (петък) 23:00 ч. БЪЛГАРИЯ - Аржентина 3 август (събота) 02:00 ч. САЩ - Казахстан

4 август, неделя 01:00 ч. БЪЛГАРИЯ- САЩ 04:00 ч. Казахстан - Аржентина 21:00 ч. САЩ - Аржентина 5 август, понеделник 00:00 ч. БЪЛГАРИЯ- Казахстан 0



