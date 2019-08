Моуриньо се въздържа от прогноза за Лампард и му даде ценен съвет

Бившият мениджър на Челси Жозе Моуриньо беше помолен да даде прогноза за представянето на възпитаника си Франк Лампард в първия му сезон начело на тима.

“Дали Лампард ще бъде успешен? Времето ще покаже, само времето. Тъй като го обичам, би било приятно и лесно за мен да кажа, че ще бъде феноменален мениджър. Но няма да го направя. Аз обаче не мога да кажа и че не вярвам да успее, защото не го усещам по този начин. Чувствам, че има потенциал. Усещам, че той обича, а това е най-важното нещо. Той обича - това е причината да бъде там. Желая му всичко най-добро, но само времето ще покаже и след няколко години ще разберем”, коментира Моуриньо пред “Скай Спортс”.

Will Lampard be a success?



"It would be nice and easy for me to say, because I love him, that he's going to be a phenomenal manager."



