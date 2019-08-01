Обявиха нарядите за четвъртия кръг на efbet Лига

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Лудогорец
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец е поверен на Станислав Тодоров. Станимир Тренчев ще ръководи Царско село - Левски, а Георги Давидов е изпратен на ЦСКА-София - Ботев (Враца).
Съдийски назначения за 4-ти кръг в efbet Лига:
2 Авг 2019 г. Петък 18:45 ч.
ФК Витоша - ФК Арда
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
2 Авг 2019 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Василев Йорданов
3 Авг 2019 г. Събота 18:45 ч.
ФК Етър - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов
СН: Георги Крумов Виделов
3 Авг 2019 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Дунав
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Ичко Лозев Лозев
4 Авг 2019 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Кирил Петков Йорданов
4 Авг 2019 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Валентин Желев Добрев
5 Авг 2019 г. Понеделник 21:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Левски
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Иван Захариев Вълчев
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(Гост) 1
отговор
Нали щеше да има феърплей Защо Лудогороц си водят съдия, все известно този съдия че е човек на делиормана ДА ви се не види и феърплея Рейтинг: 0 0