Лудогорец Ludogorec

Лудогорец 2:0 Витоша (Бистрица)

последен:
29.07.2019

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец

следващ:
04.08.2019

създаване: 1945г.
стадион: "Лудогорец Арена"
президент: Александър Александров
треньор: Стойчо Стоев
web: Лудогорец / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

Лудогорец

Обявиха нарядите за четвъртия кръг на efbet Лига

01 август 2019 | 16:37
Обявиха нарядите за четвъртия кръг на efbet Лига
  • копирано
  • 2
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец е поверен на Станислав Тодоров. Станимир Тренчев ще ръководи Царско село - Левски, а Георги Давидов е изпратен на ЦСКА-София - Ботев (Враца).

Съдийски назначения за 4-ти кръг в efbet Лига:

2 Авг 2019 г. Петък 18:45 ч.
ФК Витоша - ФК Арда
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Костадин Ангелов Гергинов

2 Авг 2019 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Василев Йорданов

3 Авг 2019 г. Събота 18:45 ч.
ФК Етър - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов
СН: Георги Крумов Виделов

3 Авг 2019 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Дунав
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Ичко Лозев Лозев

4 Авг 2019 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Кирил Петков Йорданов

4 Авг 2019 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Валентин Желев Добрев

5 Авг 2019 г. Понеделник 21:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Левски
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Иван Захариев Вълчев

Още по темата
  • копирано
  • 2
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1094

Добави коментар ›› Коментари (1)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Локо
(Гост) 1
отговор
01 август 2019 | 18:41

Нали щеше да има феърплей Защо Лудогороц си водят съдия, все известно този съдия че е човек на делиормана ДА ви се не види и феърплея Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                Лудогорец
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Треньорът на Валур: Ако бяхме повели в началото, мачът щеше да е различен
                
                
                  Треньорът на Валур: Ако бяхме повели в началото, мачът щеше да е различен

                 
                
              

              

                
                  
                  Пламен Илиев: В Европа няма слаби отбори (видео)
                
                
                  Пламен Илиев: В Европа няма слаби отбори (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Шверчок: Сега трябва да се фокусираме в първенството
                
                
                  Шверчок: Сега трябва да се фокусираме в първенството

                 
                
              

              

                
                  
                  Стойчо Стоев: Това бе най-малкото, с което можеше да победим (видео)
                
                
                  Стойчо Стоев: Това бе най-малкото, с което можеше да победим (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Терзиев: Показахме, че не сме за подценяване (видео)
                
                
                  Терзиев: Показахме, че не сме за подценяване (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец се развихри и помете исландците (видео+снимки)
                
                
                  Лудогорец се развихри и помете исландците (видео+снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец преотстъпи големия си талант
                
                
                  Лудогорец преотстъпи големия си талант

                 
                
              

              

                
                  
                  Стоев: Имаме варианти да се справим с Валур, исландските отбори винаги могат да те затруднят
                
                
                  Стоев: Имаме варианти да се справим с Валур, исландските отбори винаги могат да те затруднят

                 
                
              

              

                
                  
                  Организация и мерки за сигурност преди Лудогорец - Валур
                
                
                  Организация и мерки за сигурност преди Лудогорец - Валур

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец с оферта към шотландски страж
                
                
                  Лудогорец с оферта към шотландски страж

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Локо (Пловдив) посреща Страсбург на “Лаута”
                
                
                  Локо (Пловдив) посреща Страсбург на “Лаута”

                 
                
              

              

                
                  
                  Али Соу: Щастлив съм, че аз реших мача
                
                
                  Али Соу: Щастлив съм, че аз реших мача

                 
                
              

              

                
                  
                  Албентоса: Можем да влезем в групите на Лига Европа
                
                
                  Албентоса: Можем да влезем в групите на Лига Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Бодуров: Драмата беше голяма!
                
                
                  Бодуров: Драмата беше голяма!

                 
                
              

              

                
                  
                  Люпко: Продължаваме, защото бяхме по-добри при дузпите
                
                
                  Люпко: Продължаваме, защото бяхме по-добри при дузпите

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София ликува, а сълзите са за Осиек след огромна драма в Хърватия (видео)
                
                
                  ЦСКА-София ликува, а сълзите са за Осиек след огромна драма в Хърватия (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски почете ветераните участвали в обрата срещу Университатя (Клуж)
                
                
                  Левски почете ветераните участвали в обрата срещу Университатя (Клуж)

                 
                
              

              

                
                  
                  Треньорът на Валур: Ако бяхме повели в началото, мачът щеше да е различен
                
                
                  Треньорът на Валур: Ако бяхме повели в началото, мачът щеше да е различен

                 
                
              

              

                
                  
                  Акрапович: В кариерата си не съм имал такъв мач
                
                
                  Акрапович: В кариерата си не съм имал такъв мач

                 
                
              

              

                
                  
                  Чико Цветанов: Инфарктен мач, само се молех да върнем гола по-бързо
                
                
                  Чико Цветанов: Инфарктен мач, само се молех да върнем гола по-бързо

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Няма място за сантименти!
29 май 2019

Неприятно е, но обективността изисква да признаем, че изминалият вече сезон в Първа лига не бе на добро ниво дори и за българските стандарти. Беше напрегнат и интригуващ, тъй като до последния кръг битката за титлата ...









							
							
						

						
						






Стойчо Стоев: Лудогорец тепърва ще разкрива ...
27 юли 2019


Треньорът на Лудогорец Стойчо Стоев даде интервю за официалния  сайт на клуба ден след мача с Валур в Рейкявик от втория  квалификационен кръг на Лига Европа. Шампионите направиха 1:1 срещу  исландския първенец и ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •