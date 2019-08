Борнемут привлече холандско крило

Борнемут привлече холандското крило Арнаут Данюма от тима на Брюж. За правата на 22-годишния футболист "черешките" ще платят 13,7 милиона лири, като той става четвъртото ново попълнение за лятото след Лойд Кели, Джак Стейси и Филип Билинг.

