Хюстън удари джакпота при затварянето на трансферния прозорец

В замяна към Финикс заминават четирима таланти от системата на Хюстън - питчерите Корбин Мартин и Джей Би Букаускас, първият бейзмен Сет Биър и инфилдерът Джош Рохас. Освен това Астрос се сдоби с още двама питчери от Торонто Блу Джейс – стартера Аарън Санчес и риливъра Джо Биаджини, срещу които изпрати на "сините сойки" атуфилдера Дерек Фишър.



Wow... that escalated quickly! @astros — Justin Verlander (@JustinVerlander) July 31, 2019

Грайнке и Санчес се присъединяват към ротация, която вече включва двама асове – Джъстин Верландер и Герит Коул. Все по-страховитият състав на Хюстън накара букмейкърите моментално да променят коефициентите за развръзката на сезона. Залози за титла на Астрос в Световните серии вече се приемат при 3.75 (5.50 преди трансферите), а за титла в Американската лига – при 2.35 (3.00 досега). Досега фаворити бяха съответно Лос Анджелис Доджърс (3.75) и Ню Йорк Янкис (2.40).



"В момента наистина нямаме слабо място. Ако останем здрави, този отбор е възможно най-добрият, който някога съм виждал – коментира генералният мениджър на "астронавтите" Джеф Лъхноу. – Зак Грайнке е един от най-добрите питчери в бейзбола. Беше високо в нашия списък, но не знаехме дали това изобщо е възможно. И то не беше допреди 48 часа, а едва в последните 24 часа започнахме наистина да напипваме вярната посока. Собственикът (б. р. – Джим Крейн) ни подкрепи и се съгласи, че можем да направим разумна инвестиция."



Are the @astros now the clear World Series favorite after adding Zack Greinke? pic.twitter.com/8M771Lywzm — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 1, 2019

35-годишният Грайнке има още два сезона по 6-годишния си договор за $206,5 млн. (2016-2021), сключен с Аризона. Към днешна дата носителят на "Сай Йънг" за 2009 г. има да получава още $77 млн., като част от сделката между двата клуба е Дайъмъндбекс да поеме $24 млн. от тях, а Астрос – останалите $53 млн.



"Знам, че той вече е част от нашия отбор – сподели мениджърът на Хюстън Ей Джей Хинч преди снощната загуба на тима с 4:10 като гост на Кливланд Индиънс. – Знам, че той е наистина добър. Не го познавам лично, но ще го опозная. Привлякохме го, защото е много добър. Определно очакваме той да има основна роля в нашия стремеж да спечелим дивизията и да продължим да побеждаваме до октомври. Зак Грайнке е невероятен питчер."



"Exclusive" footage of manager A. J. Hinch when the @astros added Zack Greinke today pic.twitter.com/63m6dt1pR5 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 1, 2019





Кливланд Индиънс - Хюстън Астрос 10:4

ст. "Прогресив Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ХЮСТЪН

0

1

3

0

0

0

0

0

0

4

6

0

КЛИВЛАНД

0

3

0

0

3

4

0

0

Х

10

11

1

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 31 ЮЛИ:



Американска лига



Канзас Сити Роялс - Торонто Блу Джейс 1:4

Лос Анджелис Ейнджълс - Детройт Тайгърс 1:9

Бостън Ред Сокс - Тампа Бей Рейс 5:8

Тексас Рейнджърс - Сиатъл Маринърс 9:7



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Атланта Брейвс 4:5 (10 ининга)

Синсинати Редс - Питсбърг Пайрътс 4:1

Колорадо Рокис - Лос Анджелис Доджърс 1:5

Филаделфия Филис - Сан Франциско Джайънтс 1:5

Сейнт Луис Кардиналс - Чикаго Къбс 0:2



Интерлига



Ню Йорк Янкис - Аризона Дайъмъндбекс 7:5

Маями Марлинс - Минесота Туинс 4:7

Чикаго Уайт Сокс - Ню Йорк Метс 2:4

Оукланд Атлетикс - Милуоки Бруърс 2:4





1