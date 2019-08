Шампионска Лига Голяма драма в Швеция, Марибор ликува след продължения 31 юли 2019 | 23:44 - Обновена 0



копирано





Преди седмица Марибор се наложи у дома с 2:1, а днес АИК успя да заличи пасива си. Шведите поведоха още в 4-ата минута с гол на Пер Карлсон след асистенция на Себастиан Ларсон. В началото на второто полувреме обаче ветеранът Тавареш комбинира с Андрей Котник и той се разписа за 1:1. Четвърт част по-късно Себастиан Ларсон изпълни перфектен пряк свободен удар и заби топката под гредата.

Продълженията започнаха с нов гол за АИК, дело на Тарик Елиунуси. Попадението освен много важно, беше и изключително красиво. Елиунуси прехвърли вратаря на гостите Кенан Пирич и доближи тима си до крайния успех, но Марибор имаше време за реакция. Така се стигна до 117-ата минута, когато Крецу засече с глава центриране на Митя Вилер и класира словенците в следващия кръг.



За АИК остана утехата, че ще продължи участието си в Лига Европа, където му предстоят мачове с Партизани (Тирана) или Шериф.



АИК СТОКХОЛМ - МАРИБОР 3:2 след прод. (1:0, 2:1)

1:0 П. Карлсон (4)

1:1 А. Котник (48)

2:1 С. Ларсон (61)

3:1 Т. Елиунуси (93)

3:2 А. Крецу (117)



МИНУТА ПО МИНУТА!



* Марибор се класира с общ резултат 4:4 и повече голове на чужд терен Марибор елиминира АИК Стокхолм във втория квалификационен кръг на Шампионската лига и в следващата фаза ще се изправи срещу друг скандинавски тим - Розенборг. Словенците загубиха с 2:3 след продължения, но повечето голове на чужд терен ги пратиха напред. В герой за отбора на Дарко Миланич се превърна Александру Крецу, който отбеляза скъпоценното попадение в 117-ата минута.Преди седмица Марибор се наложи у дома с 2:1, а днес АИК успя да заличи пасива си. Шведите поведоха още в 4-ата минута с гол на Пер Карлсон след асистенция на Себастиан Ларсон. В началото на второто полувреме обаче ветеранът Тавареш комбинира с Андрей Котник и той се разписа за 1:1. Четвърт част по-късно Себастиан Ларсон изпълни перфектен пряк свободен удар и заби топката под гредата.Продълженията започнаха с нов гол за АИК, дело на Тарик Елиунуси. Попадението освен много важно, беше и изключително красиво. Елиунуси прехвърли вратаря на гостите Кенан Пирич и доближи тима си до крайния успех, но Марибор имаше време за реакция. Така се стигна до 117-ата минута, когато Крецу засече с глава центриране на Митя Вилер и класира словенците в следващия кръг.За АИК остана утехата, че ще продължи участието си в Лига Европа, където му предстоят мачове с Партизани (Тирана) или Шериф.П. Карлсон (4)А. Котник (48)С. Ларсон (61)Т. Елиунуси (93)А. Крецу (117)* Марибор се класира с общ резултат 4:4 и повече голове на чужд терен 2 кръг, сряда 31 юли Шампионска Лига АИК Стокхолм 3:2 краен резулат Марибор титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Friends Arena

Съдия: Адриен Жакоте 3 6 14 16 20 30 13 8 22 55 28 6 10 97 77 31 27 3-5-2 4-2-3-1 Титуляри 13 Kenan Piric 22 Мартин Милец Per Karlsson 3 31 Sasa Ivkovic Карол Метс 14 55 Spiro Pericic 28 Mitja Viler Себастиан Ларсон 7 8 Alexandru Cretu 5 Blaz Vrhovec Тарик Елионуси 20 10 Dino Hotic Антон Салетрос 16 7 Rok Kronaveter Чинеду Обаси 10 47 Andrej Kotnik 9 Tavares Резерви Колбейн Сигторсон 30 27 Jasmin Mesanovic Панайотис Димитриадис 6 97 Martin Kramaric 6 Aleks Pihler 77 Rudi Pozeg Vancas 120' Kenan Piric жълт картон 118' Rok Kronaveter излиза Aleks Pihler влиза 117' Alexandru Cretu гол 106' Blaz Vrhovec излиза Martin Kramaric влиза Тарик Елионуси гол 93' 91' Andrej Kotnik излиза Rudi Pozeg Vancas влиза 86' Tavares излиза Jasmin Mesanovic влиза 75' Blaz Vrhovec жълт картон Себастиан Ларсон гол 61' 60' Spiro Pericic жълт картон 53' Alexandru Cretu жълт картон 48' Andrej Kotnik гол Себастиан Ларсон жълт картон 42' Чинеду Обаси излиза 32' Колбейн Сигторсон влиза Антон Салетрос жълт картон 24' Тарик Елионуси жълт картон 10' Per Karlsson гол 4' 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (4`) Per Karlsson 1:0 1:1 (48`) Andrej Kotnik (61`) Себастиан Ларсон 2:1 (93`) Тарик Елионуси 3:1 3:2 (117`) Alexandru Cretu

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1833

1