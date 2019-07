Танак, Ожие и Нювил подновяват спора си във WRC

Най-оспорваната битка за титлата в Световния рали шампионат (WRC) в последните години ще бъде подновена този уикенд с рали Финландия. Лидерът От Танак (Toyota), шесткратният шампион Себастиен Ожие (Citroen) и Тиери Нювил (Hyundai) се борят за всяка точка от началото на сезона. Така след паузата по средата на кампанията тримата са разделени от едва седем точки. Танак с три победи за сезона е окупирал първата позиция, следван от двукратния победител този сезон Ожие с пасив от четири точки, а Нювил е на още три назад, също с две победи.Рали Финландия е най-бързото състезание от календара на WRC. Копринена настилка, скокове и слепи завои предизвикват пилотите да покажат прецизност и смелост.

Танак ще иска реванш след техническата повреда в автомобила му на самия финал на рали Италия преди почивката. Ожие има на разположение нова предна ос на автомобила си, която трябва да помогне с баланса на колата, а Нювил стана баща за първи път по време на лятната пауза. Ф1 пилотът на Торо Росо Данийл Квят спечели подиум в Германия ден, след като стана баща, така че бащинството може да се окаже допълнителна мотивация и за Нювил този уикенд.

1-4 August



