Жоао Феликс: Разбира се, че искам да съм като Кристиано

Рекордната покупка на Атлетико Мадрид Жоао Феликс разкри защо е избрал да премине в тима, както и че иска да бъде като сънародника си Кристиано Роналдо

“Видях какви нападатели е имал Атлетико и са били големи играчи, големи нападатели. Искам да съм един от тях и затова избрах да дойда тук. Кристиано Роналдо e спечели. 5 Златни топки, а това е мечтата на всеки играч. Разбира се, че искам да съм като него”, заяви Феликс пред ESPN.

Atletico Madrid's Joao Felix admits he wants to follow in the footsteps of Cristiano Ronaldo - https://t.co/FCsQnbnqlJ pic.twitter.com/kUlYdK6zqG