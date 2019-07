Тенис Григор Димитров дава ценни съвети за бекхенд с една ръка (видео) 31 юли 2019 | 16:51 0



Today’s #TuesdayTennisTips comes from @GrigorDimitrov on his epic one-handed backhand.



Turn up the volume to hear some advice on how to perfect the one-hander! pic.twitter.com/96Ut0D1PcK — Wilson Tennis (@WilsonTennis) July 31, 2019

“Най-важното нещо според мен, е как ще настроиш краката си спрямо топката. Тъй като не можеш да използваш лявата си ръка, когато ти е нужна, краката са ключови. Много е важно и да гледаш постоянно топката.



Аз играя бекхенд с една ръка от дете, най-големият ми учител, може би, е баща ми, който постоянно ми подхвърляше топката. Честно казано, не знам как да помогна на няколко да изпълнява бекхенд с две ръце. Опитвал съм да го правя нашега по време на загрявки с други играчи. Аз изпълнявам няколко удара с две ръце, а те с една. Резултатите не са особено добри.

This was EVERYTHING!



Unreal dive by @GrigorDimitrov #ATC2019 pic.twitter.com/YOuNaHX5dR — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2019

При подогтовката за турнир най-важното и най-любимото ми упражнение за бекхенд е да играя срещу двама играчи, защото така топката идва по-бързо. Много е важно 3-4 дни преди турнир да работиш върху кардиото, върху концентрацията и да се стремиш всеки път да пращаш топката на точните места, които си си избрал. Това ти помага да повдигнеш нивото си и обикновено така протичат упражненията за мен.



Един от недостатъците е, че понякога не удряш топката достатъчно силно или точно както ти се иска, защото е отскочила малко по-високо. Понякога се получава така, че не я удряш на оптималното място с ракетата си, но винаги имаш решение за такъв проблем - просто удряш слайс или нещо друго.

What a battle! @GrigorDimitrov outlasts Steve Johnson in a wild one, 7-6(4) 4-6 7-6(5). @AbiertoLosCabos pic.twitter.com/AiNssy5goq — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2019

