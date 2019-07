Моторни спортове Доктора подготвя нещо специално за "Мизано" 31 юли 2019 | 16:51 - Обновена 0



Портретът ще се появи на един от завоите на пистата "Мизано" по време на състезателния уикенд в Сан Марино. На трибуните се очакват около 160 хиляди фенове, мнозинството от които – на Доктора.



Beh, l'omaggio a Valentino #Rossi è uno di quei motivi https://t.co/MzetZ4FtzA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 30, 2019 Голямата звезда на MotoGP Валентино Роси ще представи специален свой портрет по време на Гран При на Сан Марино в средата на септември, посветен на своя 40-и рожден ден, твърди италианското издание La Gazzetta Dello Sport. Авторът на произведението e Алдо Друди.Портретът ще се появи на един от завоите на пистата "Мизано" по време на състезателния уикенд в Сан Марино. На трибуните се очакват около 160 хиляди фенове, мнозинството от които – на Доктора. Освен това, по традиция на "Мизано" Валентино ще представи и специален дизайн на каската си.

