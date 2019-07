Бокс Уайлдър: Ще приключа с Фюри бързо и зрелищно 31 юли 2019 | 14:45 - Обновена 0



Уайлдър ще има още едно изпитание преди мача с британеца. Wilder v. Fury II



Deontay Wilder confirms rematch against Tyson Fury on Twitter pic.twitter.com/VdiMZZk6PP — Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2019 Той ще се бие с кубинеца Луис Ортиз.

Дионтей Уайлдър се закани да нокаутира бързо и зрелищно Тайсън Фюри. Очаква се двамата да играят мач реванш в началото на 2020 г. Първият двубой приключи наравно и беше изключителна драма.Уайлдър ще има още едно изпитание преди мача с британеца.Той ще се бие с кубинеца Луис Ортиз."Първо ме чака Ортис - коментира Уайлдър. - След като го размажа, ще се заема със старчето Фюри. Искам да го нокаутирам бързо и зрелищно. Колкото до обединението на шампионските пояси, моето време ще дойде. Аз ще бъда абсолютен шампион."



