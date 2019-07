Франция Евра: Играх 4 месеца с пилешко в обувката си 31 юли 2019 | 14:43 - Обновена 2



”Хората говорят за финала в Шампионската лига през 2004 г., но най-лудият ми период в Монако дойде след мач за младежите на Франция. Съперников играч ми настъпи крака и го нарани лошо. В болницата казах на наставника на Монако - Дидие Дешан: “Прекалено болезнено е. Не мога да играя. Дори не мога да ходя!” Отборът обаче се нуждаеше от мен, така че лекарите опитаха всичко възможно, за да премахнат болката. Нищо не проработи. “The butcher said, ‘What do you want?’



I said, ‘A piece of chicken. But just a tiny one.’



He said, ‘A tiny one? How come?’



I said, ‘I’m gonna put it in my boot.'”



A foot injury forced Patrice @Evra to play with poultry in his boot for four months.https://t.co/vTVGztB04Z — The Players' Tribune (@PlayersTribune) 30 юли 2019 г. Тогава някой от клубните служители предложи: “Защо просто не пробваш със старата школа?” Всички го попитаха: “Какво имаш предвид?”, а той отвърна “Просто му вкарайте пилешко в обувката”. Звучеше налудничаво, но ме познавате - аз съм широко скроен. Така че отидох при местния месар. Той ме попита какво искам, а аз му казах: “Парче пилешко, но да е мъничко”, а той се изненада: “Мъничко ли? Как така?” Обясних му: “Ще го сложа в обувката си”, а той просто се изсмя.

