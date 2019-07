Моторни спортове Валентино Роси се превърна в DJ 31 юли 2019 | 13:58 - Обновена 0



[ #MotoGP] 10-GP République Tchèque 2019 | Brno #CzechGP

Valentino Rossi a fêté dignement le mariage de son ami « Uccio » ce week end

Espérons qu’il soit de retour en forme pour le #GP de République Tchèque

Valentino Rossi Official VR46 pic.twitter.com/vxNK6T24cd — Actualités & Avis des Consultants Moto ! (@actualites_moto) July 30, 2019 Ветеранът в мотоциклетния спорт Валентино Роси се превърна в DJ на сватбата на своя близък приятел Алесио Салучи, известен още като Учио. Доктора бе кум на Салучи, който е дясната му ръка в MotoGP от години, а през декември 2019-а двамата ще участват заедно в 12-часовото автомобилно състезание Gulf 12 Hours в Абу Даби зад волана на Ferrari 488 GT3. Доктора бе кум на сватбата на Учио заедно със своята приятелка – Франческа София Новело. Според слухове Валентино и красивата италианка вече са сгодени. #AskRossi Dj Vale in da mix. What type of song do you Mix ? hip-hop, pop, rnb, house, club...? Say you playlist Thx. @ValeYellow46, congratulations to Uccio. pic.twitter.com/Be7XKmjlC7 — (@OkanThaDon) July 30, 2019 Новело публикува снимка с Роси от сватбата с текст "Обичам те".

