Най-високият бейзболист в историята почина на 34 г.

"KNBSB е изключително признателна на Ван Мил за това, което той направи в своята кариера за холандския бейзбол, и пожелава на роднините му сила да се справят с огромната загуба", пише на сайта на федерацията KNBSB.nl.



WATCH: Former MiLB pitcher Loek van Mil died following injuries from a 'fatal accident' https://t.co/rRQSharbeS pic.twitter.com/d7NptRLPUL — For The Win (@ForTheWin) July 30, 2019

Смъртта на Ван Мил идва само половин година след като 216-сантиметровият питчер едва оцеля при туристически инцидент в Австралия. През декември 2018 г. холандецът беше настанен в интензивното отделение на болница в Бризбейн с опасност за живота, след като беше открит в безсъзнание в покрайнините на града. Оказа се, че по време на поход в планината бейзболистът е паднал и е ударил главата си в скала, при което е получил фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив.



Loek van Mil, believed to be the tallest pro baseball player ever at 7-foot-1, has died aged 34 after suffering head injuries from a fall hiking in dec 2018, the Royal Dutch Baseball and Softball Association KNBSB announced this morning. Our condolences to his family & friends. pic.twitter.com/5Q8Y0KpEz4 — Re2pect (@iLetsPlayBall) July 29, 2019

Заради тежката травма през миналата седмица Лук ван Мил обяви край на състезателната си кариера. Като играч той носи екипите на Ротердам Кюрасао Нептунус в родината си и Тохоку Ракутен Голдън Ийгълс в японската лига NPB, а също така в продължение на 10 години (2005-2015) се подвизава на различни нива в Майнър лийг на САЩ като част от системите на Минесота Туинс, Лос Анджелис Ейнджълс, Кливланд Индиънс и Синсинати Редс.



С националния отбор на Холандия Ван Мил стана европейски шампион през 2016 г. и участва на световното първенство през 2007 г., в Световната класика през 2013 г. и в първото издание на "Премиър 12" през 2015 г.



