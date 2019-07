Шюрле и синът на Хенрик Ларсон са сигурни за Спартак (М)

Световният шампион Андре Шюрле ще премине в Спартак (Москва). Вчера германецът пристигна в руската столица със семейството си, а днес трябва да подпише договор. Крилото ще играе в Спартак под наем от Борусия (Дортмунд) до края на сезона, а след това "червено-белите" ще имат опцията да го купят за 8 млн. евро. Руският клуб ще плаща в пълен размер заплатата на Шюрле от 4 млн. евро.

29-годишният футболист не е имал големи колебания преди да приеме офертата на Спартак. Той е бил изцяло подкрепен от съпругата си Анна Шарипова, която е казахстанка.

През миналия сезон Шюрле беше преотстъпен на Фулъм. Той записа 25 мача в Премиър лийг, като вкара 6 гола, но "котиджърс" изпаднаха. Контрактът на бившия германски национал с Борусия е до 2021 година. В кариерата си той е носил още екипите на Майнц 05, Байер (Леверкузен), Челси и Волфсбург.

