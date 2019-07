Тенис Безброй грешки, но най-после победа! 31 юли 2019 | 07:44 - Обновена 3



турнира от сериите АТР 250 в Лос Кабос (Мексико). Григор направи цели 12 двойни грешки, но те не се оказаха фатални и той вече може да мисли за мача си срещу втория поставен в схемата Гуидо Пея.



Това беше пета победа за Димитров от седемте му мача срещу Джонсън. Само на твърда настилка двамата са се срещали 5 пъти, като балансът е 4:1 в полза на българина.

When you had first MP in almost 2 months but didn’t convert it #dimitrov #anticellulite @TennisTV pic.twitter.com/757bN2eiyU — Salty (@racketabuse1) 31 юли 2019 г. Началото на двубоя беше изключително разочароващо за Григор. В откриващия гейм той имаше точка за пробив, която Джонсън отрази благодарение на мощния си сервис. Българинът показа колебания, когато на свой ред трябваше да сервира, и допусна цели три двойни грешки. Естествено, съперникът му се възползва и взе ранен аванс.



Джонсън затвърди предимството си с гейм на нула и се чувстваше все по-уверен на корта. Димитров също повиши нивото на играта си и при 2:4 получи възможност да върне пробива, но я пропусна. Хасковлията обаче не се отказа. Опрян до стената, той подходи с повече риск в следващите разигравания и се видя, че противникът му бързо може да бъде разколебан. Гришо стигна до три точки за пробив и реализира още първата от тях, а след това лесно удържа подаването си и изравни за 5:5.

Dimitrov/@GrigorDimitrov /(@TennisTV) pic.twitter.com/CpO6h9ZvYt — doublefault28 (@doublefault28) 31 юли 2019 г. При 5:6 Димитров отново започна с двойна грешка, но този път това нямаше негативни последствия. В тайбрека българинът беше по-концентриран. Джонсън пък направи груба грешка в ключов момент, като прекъсна разиграването и поиска намесата на системата "Ястребово око". Тя само потвърди, че топката е била на линията и точката отиде на сметката на Григор - 6:3 и три поредни сетбола. Първият от тях бе пропиллян с двойна грешка номер 6, но веднага последва хубав сервис, който затрудни Джонсън и сетът приключи.



На старта на втората част и двамата печелеха сравнително лесно геймовете, в които сервираха. При 2;2 Димитров допусна известни колебания и се стигна до равенство, но следващите две точки бяха в негова полза и Стийв Джонсън трябваше отново да догонва. Лошо съдийско отсъждане създаде неприятности на американеца и той изостана с 15:40, но демонстрира характер и обърна гейма, а в следващия наказа поредната порция двойни грешки на Димитров и поведе с пробив - 5:4.

This was EVERYTHING!



Unreal dive by @GrigorDimitrov #ATC2019 pic.twitter.com/YOuNaHX5dR — Tennis TV (@TennisTV) 31 юли 2019 г. Григор не успя да спаси сета и трябваше да играе трети. Той се развиваше равностойно до шестия гейм, когато българинът реализира пробив и двубоят изглеждаше близо до приключване. При 5:2 Димитров не успя да притесни Джонсън, а след това за кой ли път показа неувереност, когато сервира за затваряне на мач. Пробивът не закъсня, а минута по-късно резултатът вече беше 5:5.



Въпреки всичко, Гришо намери сили да се концентрира и да излезе от трудната ситуация. Двамата си размениха по още един гейм и отново се стигна до тайбрек. В него напрежението взе връх и почти всяко разиграване завършваше с грешка. Димитров поведе с 5:2, когато сбърка елементарно воле на мрежата и пропусна да си осигури 4 мачбола. Джонсън изравни и тогава дойде моментът на мача - дълго разиграване, при което Григор рискува и излезе на мрежата. Неговият съперник опита минаващ удар, но българинът направи невероятен плонж и накара публиката да стане на крака. След това и първият сервис влезе, а останалото свърши форхендът на първата ни ракета.

