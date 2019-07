Audi Cup Тотнъм пресече пътя на Реал Мадрид за финала на Audi Cup (видео+галерия) 30 юли 2019 | 20:50 - Обновена 0



копирано





Отборът на Тотнъм надви с 1:0 Реал Мадрид в полуфинален сблъсък от авторитетния турнир Audi Cup, който се играе на “ Алианц Арена ” в Мюнхен. Хари Кейн отбеляза в 22-ата минута и класира своя тим за финала, който ще се играе утре. Кейлор Навас направи много добър мач за "лос бланкос" и спаси своите от още голове. Многомилионната покупка Еден Азар не се отличи с почти нищо. Зинедин Зидан заложи на голяма част от основните си фигури във формация 4-4-2. До Карим Бензема в нападение застана Еден Азар. Новата придобивка Родриго получи роля по левия фланг на атаката. @@@ Финалистите от Шампионската лига също избраха схема с двама нападатели - Хари Кейн и Хюн-Мин Сон. Финалистите от Шампионската лига също избраха схема с двама нападатели - Хари Кейн и Хюн-Мин Сон. Още в първите секунди на двубоя Пауло Газанига трябваше да се хвърля на шпагат и да избива топката току пред Бензема. В деветата минута Ерик Ламела изпъкна с хубав извеждащ пас към Ерик Ламела. @@@ Аржентинецът обаче изпусна момента да шутира и беше затворен. В 19-ата Ламела подаде наляво за Дани Роуз, който центрира остро, Серхио Рамос чукна топката към собствената врата, където Кейлор Навас прояви рефлекс. Минута по-късно костариканският страж направи ново силно спасяване, избивайки над гредата след силен удар на Ндомбеле. Spurs skipper Harry Kane pounces on a Marcelo mistake to break the deadlock and put Tottenham Hotspur ahead against Real Madrid.#THFC #COYS #AudiCup2019pic.twitter.com/sBDkZyIp2y — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) July 30, 2019 Аржентинецът обаче изпусна момента да шутира и беше затворен. В 19-ата Ламела подаде наляво за Дани Роуз, който центрира остро, Серхио Рамос чукна топката към собствената врата, където Кейлор Навас прояви рефлекс. Минута по-късно костариканският страж направи ново силно спасяване, избивайки над гредата след силен удар на Ндомбеле. В 22-ата Спърс стигнаха до попадение след подарък на Марсело . В опита си да запази топката в очертанията бразилецът изведе Кейн. Английският национал изскочи сам срещу вратаря и технично насочи в близкия ъгъл - 0:1. В 26-ата "белите" отвърнаха с много добро положение пред Газанига. Лука Модрич подаде по прекрасен начин към Бензема около дузпата. Френският нападател стреля изключително близо до гредата. @@@ В 40-ата испанците организираха скоростна атака. Бензема реши да шутира от дъгата на наказателното поле, отправи атрактивен удар, при който топката прелетя малко над гредата. Като цяло момчетата на Маурисио Почетино създадоха повече голови ситуации, но не вкараха още попадения най-вече заради чудесните изяви на Кейлор Навас. В 40-ата испанците организираха скоростна атака. Бензема реши да шутира от дъгата на наказателното поле, отправи атрактивен удар, при който топката прелетя малко над гредата. Като цяло момчетата на Маурисио Почетино създадоха повече голови ситуации, но не вкараха още попадения най-вече заради чудесните изяви на Кейлор Навас. @@@ Тимът от "Сантиаго Бернабеу" започна по-силно втората част. В 56-ата минута Марсело проби до аутлинията и подаде към Азар, който имаше време да овладее, но не намери пролука за удар. Две минути по-късно Сон шутира от 20 метра, ала срещу себе си имаше Кейлор Навас, който се придвижи и изби след опасния удар. Тимът от "Сантиаго Бернабеу" започна по-силно втората част. В 56-ата минута Марсело проби до аутлинията и подаде към Азар, който имаше време да овладее, но не намери пролука за удар. Две минути по-късно Сон шутира от 20 метра, ала срещу себе си имаше Кейлор Навас, който се придвижи и изби след опасния удар. @@@ В 62-ата Навас отново показа класа след изпълнение от въздуха на Деле Али. В 74-ата Марсело центрира към непокрития Родриго, който успя да намери мрежата след неумела изява на Газанига. Страничният съдия правилно беше вдигнал флага за засада и попадението не беше зачетено. В 62-ата Навас отново показа класа след изпълнение от въздуха на Деле Али. В 74-ата Марсело центрира към непокрития Родриго, който успя да намери мрежата след неумела изява на Газанига. Страничният съдия правилно беше вдигнал флага за засада и попадението не беше зачетено. @@@ Японският талант на Реал Мадрид Кубо Таке нанесе много добър нисък удар, отразен от вратаря на лондонския тим. В 86-ата младокът на Тотнъм Пейрът стреля ниско по диагонала, Навас не помръдна, но гредата спря топката. Японският талант на Реал Мадрид Кубо Таке нанесе много добър нисък удар, отразен от вратаря на лондонския тим. В 86-ата младокът на Тотнъм Пейрът стреля ниско по диагонала, Навас не помръдна, но гредата спря топката. @@@ В другия полуфинал по-късно тази вечер Байерн играе с Фенербахче. Реал Мадрид също ще играе утре, но в битка за третото място. В другия полуфинал по-късно тази вечер Байерн играе с Фенербахче. Реал Мадрид също ще играе утре, но в битка за третото място. Реал Мадрид - Тотнъм 0:1 0:1 Кейн (22)

Реал Мадрид: Кейлор; Карвахал, Варан, Рамос, Марсело; Лукас, Кроос, Модрич, Азар; Родриго, Бензема В игра влизат: Иско, Де ла Фуенте, Мариано, Начо, Одриосола, Винисиус, Сеоан, Валверде, Кубо Тотнъм: Газанига; Фойт, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз; Уинкс, Ндомбеле, Ламела, Ериксен; Сон, Кейн В игра влизат: Деле Али, Георгю, Лорис, Лукас, Н’Куду, Пейрът, Санчес, Сисоко, Скип, Танганга, Уолкър-Питърс СТАТИСТИКА ОТ МАЧА 0



копирано

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 23164 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3 4 5