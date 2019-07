Георги Петров ще води Локомотив 2 (Новосибирск) във Висшата лига на Русия

View this post on Instagram

Теперь «Локомотива» - три! В новом сезоне новосибирский «Локомотив» будет представлен тремя коллективами. К командам, которым, как и в прошлом сезоне, предстоит выступать в Суперлиге и Молодёжной лиги, добавилась команда Высшей лиги А – «Локомотив-2».

