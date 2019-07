Завръщането на Конър Макгрегър може да е срещу Жозе Алдо

Конър Макгрегър може да се завърне в клетката с мач реванш с Жозе Алдо. Такава новина разпространиха от Talk MMA. Според инфорамациите ирландската звезда ще се бие отново на UFC244, който е насрочен за 2 ноември в Ню Йорк. А негов съперник ще бъде именно Алдо.

SOURCE:



A source tells me that Conor McGregor vs Jose Aldo 2 is being rumored for #UFC244 at MSG.



UFC was looking to resign Aldo. Conor was the bait that reeled him in. Not to mention, Conor has to get back into the good graces of the NYSAC. Has some making up to do.